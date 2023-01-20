Эксклюзив 20 января 2023, 21:18 Успешность человека — в его самореализации. Депутат Авксентьева объяснила слабость политиков к роскоши Депутат Авксентьева: ездить на метро удобно и экономично по времени

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Успешность человека измеряется не наличием дорогих автомобилей или украшений, а удовлетворенностью жизнью и самореализацией, заметила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой политик рассказала, что сама ездит на метро и не видит в этом ничего зазорного.

Депутат предположила, что страсть к роскоши может быть проявлением каких-то комплексов. Авксентьева пояснила, что она человек «из совсем другой оперы». Парламентарий не смогла объяснить поведение политиков, которые демонстрируют свои драгоценности и вызывающие поездки за границу.

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«Я не могу объяснить такое поведение — зачем это все демонстрировать, кому вы что хотите доказать. Потому что успешность человека, на мой взгляд, измеряется не наличием у него каких-то ценностей, драгоценностей, дорогущего автомобиля. Ну нет. Успешность человека — в самореализации, насколько ты доволен своей жизнью, любимая ли у тебя работа, счастлив ли ты просто. Вот это ценно. Поэтому когда появляются какие-то истории из-за границы вот с этим вот пивом, да еще и на испанском языке. Вот кроме нелестных эпитетов я ничего по этому поводу сказать не могу», — отметила Авксентьева.

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Она допустила, что сейчас любящие роскошь политики притихнут и будут скрывать свою истинную натуру. Начнут «изображать, а не быть такими». То есть из поля зрения просто исчезнут дорогие автомобили и роскошные предметы, пояснила депутат. Сама Авксентьева ездит на метро. По ее словам, это совершенно нормальна история.

«Во-первых, удобно. Во-вторых, ты можешь располагать своим временем. У вас в Москве тут, знаете, не поймешь, за сколько ты доедешь. Я вот еду в метро и скажу, что это совершенно нормально», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что большинство людей в метро занимаются своими делами: читают, спят, сидят в телефонах. Никто не ищет в метро депутата Государственной думы, заключила Авксентьева.