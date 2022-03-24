Опрос: 53% россиян относят себя к гуманитариям

Более половины россиян рассказали, что их относят к гуманитариям. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос онлайн-университета Skypro.

Такой ответ дали 53% опрошенных. 31% отметил, что их считают людьми с техническим складом ума. 84% респондентов отметили, что в детстве сталкивались с распределением на технических и гуманитарных специалистов.

При этом 33% считают технарей успешнее, так как у них выше зарплата. 28%, наоборот, думают, что зарплата выше у гуманитариев.