Sky News оборвал эфир с Полянским из-за фото президента Украины с нацистской символикой

Ведущий британского телеканала Sky News сначала пытался перебить, а потом оборвал прямой эфир с первым заместителем постпреда России при ООН Дмитрием Полянским. Это произошло в тот момент, когда Полянский начал говорить о публикации президентом Украины фото националиста с эмблемой фашистской дивизии СС «Мертвая голова».

«Мое интервью Sky News вряд ли понравилось британским журналистам. Они услышали много нелицеприятных и крайне неудобных вещей. А концовка вообще оказалась скандальной», — написал Полянский в своем Telegram.

В ходе эфира ведущий привел оскорбительные высказывания британского министра обороны о параде на Красной площади и поинтересовался, что об этом думает собеседник. Полянский посоветовал оставить это кощунство на совести властей Великобритании и задал ответный вопрос: не смущает ли правительство Соединенного Королевства то, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в аккаунте в соцсетях фото, на котором изображен националист из запрещенного в России движения «Правый сектор»* с нацистской эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Так Зеленский поздравил всех подписчиков «с победой над нацизмом».

«Фотография была удалена через полчаса, но пользователи интернета ее успели сохранить — я ее продемонстрировал на экране. И спросил: а знает ли британская публика, что эта дивизия ответственна за расстрел около сотни британских военнопленных во Франции в начале Второй мировой войны? Не смущает ли британского министра обороны, что он после всего этого поддерживает и снабжает оружием власть, открыто демонстрирующую такие эмблемы?» — рассказал Полянский.

После этого ведущий не дал никакого ответа, зато очень быстро свернул разговор, пробормотав, «что время наше истекло, а Sky News не может подтвердить правильность этой информации».

«Вот вам и пресловутая свобода слова на Западе…правда им не нужна! Теперь сто раз подумают, прежде чем приглашать российских дипломатов в прямой эфир!» — заключил с иронией Полянский.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.