Сквозь лед. Жительница Мытищ спасла из воды тонущую собаку

На кадрах видно, как смелая женщина подплывает к собаке и разворачивает ее в воде. После она толкает животное впереди себя. Прохожие помогают героине вместе с собакой выбраться на берег.

Выяснилось, что тонущую собаку Алина увидела, когда гуляла с ребенком.

Как удалось выяснить «360» спасительницу собаки зовут Алина Наумова, она работает в медицинском центре педиатром и гастроэнтерологом.