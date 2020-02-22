Сквозь лед. Жительница Мытищ спасла из воды тонущую собаку
Новый герой появился в городском округе Мытищи. Врач и мама троих детей Алина увидела тонущую в пруду собаку и бросилась на помощь. Животное не могло выбраться из-за льда, который покрыл водоем. Видео спасения собаки сняли на видео. Его опубликовали в сообществе «Мытищи.Live».
На кадрах видно, как смелая женщина подплывает к собаке и разворачивает ее в воде. После она толкает животное впереди себя. Прохожие помогают героине вместе с собакой выбраться на берег.
Выяснилось, что тонущую собаку Алина увидела, когда гуляла с ребенком.
Как удалось выяснить «360» спасительницу собаки зовут Алина Наумова, она работает в медицинском центре педиатром и гастроэнтерологом.