Скворцова выразила соболезнования близким онколога Павленко

Министр здравоохранения Вероника Скворцова выразили соболезнования после смерти врача Андрея Павленко, несколько лет боровшегося с онкологическим заболеванием. Она отметила, что он помог спасти тысячи пациентов.

«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление. Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе, внося вклад в общее дело борьбы с онкологическими заболевания», — цитирует пресс-служба телеграмму Вероники Скворцовой.

Министр выразила соболезнования родным, близким и коллегам Павленко.

Известный врач-онколог Андрей Павленко скончался 5 января. О смерти сообщила его жена Анна. Перед этим Павленко записал видео, которое начинается со слов о том, что, если его видят, значит он умер.

Онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге страдал раком желудка и в течение двух лет вел блог, чтобы помочь людям больше узнать об этом заболевании.