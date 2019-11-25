Скворцова рассказала о смене должности Лео Бокерии

Известный кардиохирург Лео Бокерия покинул должность директора Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии имени Бакулева и стал почетным президентом учреждения. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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«Лео Антонович Бокерия — наш выдающийся кардиохирург, главный специалист по кардиохирургии страны, не увольняется, а переходит с позиции директора центра на позицию президента центра», — приводит ее слова РИА «Новости».

Скворцова также напомнила о принятом законе, согласно которому главы медицинских учреждений могут еще пять лет продолжать работу после достижения 65 лет.

«Будут созданы все условия, чтобы [Бокерия] так же комфортно мог себя чувствовать и реализовать весь накопленный потенциал», — подчеркнула она.

Министр здравоохранения также добавила, что о назначении нового директора центра объявят позже 25 ноября.

Лео Бокерия является одним из ведущих кардиохирургов в мире. За годы своей профессиональной деятельности провел тысячи операций на открытом сердце. В 1976 году он стал лауреатом Ленинской премии, а позже получил Государственную премию СССР и Госпремию России. Свою работу в качестве директора НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева Бокерия начал в 1994 году.