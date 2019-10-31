  • Скворцова призвала при модернизации поликлиник учесть миграцию и демографию

    31 октября 2019, 21:28

    Александра Каширина

    Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что регионам необходимо учитывать миграцию и демографию при планировании модернизации лечебных учреждений первичного звена. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Скворцова призвала при модернизации поликлиник учесть миграцию и демографию

    «Регионы в сжатые сроки должны провести грандиозную ревизию того, что имеют сейчас, и с пониманием идущих миграционных процессов, демографических процессов рассчитать, какие оптимальные схемы строительства „первички“ у них должны быть, какая должна быть мощность у каждой медорганизации, паспортизовать каждую медорганизацию. Это колоссальный труд», — отметила Скворцова.

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    Такая ревизия, по ее словам, сначала затронет инфраструктуру. Необходимо построить, реконструировать и переоснастить поликлиники, построить подъездные пути, обеспечить транспорт для людей из деревень.

    Другой проблемой стал вопрос нехватки персонала в первичном звене из-за отмены обязательного распределения. «Поэтому мы создали новые механизмы, которые позволяют этот дефицит ликвидировать в привязке к конкретным рабочим местам. Это и аккредитация первичная, целевая подготовка, земский доктор, земский фельдшер», — сказала министр здравоохранения, отметив, что благодаря этому уменьшился дисбаланс в количестве врачей.

    Она назвала и другие меры решения этой проблемы — учет стажа работы врача в первичном звене при поступлении в ординатуру.

    Ранее стало известно, что глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство выделит выделит 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в течение пяти следующих лет.