Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Врачи и работники медицинских организаций, у которых есть высшее медицинское или фармацевтическое образование, получают 79 тысяч рублей. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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По ее словам, с 2004 года работодатели, а не регионы определяют зарплату сотрудникам, если в отрасли не установлен уровень оплаты труда. Министр отметила, что сейчас нужно возвращаться к отраслевой системе.

«В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тысяч рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад не должен быть менее 55%», — отметила Скворцова в эфире телеканала «Россия-1».

Глава ведомства рассказала также о поручении президента. Согласно нему, Минтруд должен внести поправки в трудовой кодекс и передать Минздраву право определять необходимость создания отраслевых систем.

По данным Росстата, в первые шесть месяцев 2019 года средняя зарплата врачей в России составляла 79,2 тысячи рублей. В тот же период в прошлом году специалисты в среднем получали 73,9 тысячи. Об этом сообщило РИА «Новости».