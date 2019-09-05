Скворцова допустила переход на четырехдневную рабочую неделю

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, в будущем это не исключено, заявила в интервью РИА «Новости» на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать», — заметила глава Минздрава.

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По ее словам, укороченная рабочая неделя подойдет тем, кто ведет здоровый образ жизни, умеет организовать свой досуг, хочет заботиться о близких людях и семье.

Подконтрольное Скворцовой ведомство пока не занималось анализом данного вопроса — конкретных поручений в Минздрав не поступало. Министр заметила, что в настоящее время дистанционно работают многие люди, и разбираться с ситуацией нужно конкретно.

«Причем для разных групп населения, как это может сказаться — и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека», — сказала Скворцова.

По мнению главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, вариант работать четыре дня вместо пяти россиян может и не устроить. Возможность заработать для жителей страны, полагает он, играет более важную роль, чем увеличение свободного времени.

«В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени», — подчеркнул он.

Шохин предположил, что при укороченной рабочей неделе человек вряд ли посвятит время отдыху. Скорее всего, «займется чем-то еще, может быть, начнет подрабатывать». В таком случае он будет лишь больше нагружен, а не станет развивать свою личность.

Речь о четырехдневной рабочей неделе зашла в начале июня. Впервые о такой возможности упомянул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что сокращать длительность рабочих будней стоит при условии сохранения оплаты труда.