Сквер ВДВ и памятник герою Маргелову открыли в Подмосковье

В подмосковном парке «Патриот» 25 июля состоялась торжественная церемония открытия сквера ВДВ и памятника командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову. Мероприятие приурочили к 90-летию ВДВ.

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил, что Маргелов был легендарным командующим и целой эпохой в истории Воздушно-десантных войск. В его честь открыли сквер ВДВ — Аллею дяди Васи. В этом месте смогут встречаться ветераны войск, генералы и солдаты. А будущие бойцы смогут познакомиться с элементами боевой и повседневной деятельности ВДВ.

«Командирский и организаторский талант командующего ВДВ номер один, его решительность и воля позволили Воздушно-десантным войскам стать настоящей элитой и гордостью Вооруженных сил. Открывая памятник генералу армии Маргелову, мы отдаем дань глубокого уважения этому генералу и человеку с большой буквы», — отметил Евкуров.

На церемонии присутствовал сын героя Виталий Маргелов. Он признался, что день открытия памятника стал для него волнительным.

«Смотрю я на батю — такого памятника, подобного даже нет нигде. Его нет с нами уже 30 лет, но во многих городах Советского Союза, именно Советского Союза, потому что отец всю свою жизнь [отдал] во благо нашего великого Отечества. Всегда, получая награды, он с гордостью произносил: „Служу Советскому Союзу“», — подчеркнул Маргелов.

Он добавил, что за все эти годы в честь его отца установили более сотни памятников в разных городах России. Более того, именем героя названы улицы, скверы, спортивные и учебные заведения.

«О нем написано более двух десятков книг. Созданы песни, кинофильмы. То есть память о нем живет. <…> В этом году будет установлено еще более 20 монументов по всей стране», — сказал сын командующего.

Кроме памятника, в парке «Патриот» появятся 90 «Кедров Великой Победы». В высадке участвует руководство Министерства обороны. Само мероприятие проходит в рамках совместной акции оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 кедров Великой Победы».