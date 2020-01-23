Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге укрепили щепками

Горожане не уверены в надежности перил из фигурных столбиков. Один из жителей Екатеринбурга написал пост по этому поводу на своей страничке в социальной сети. На фото часть конструкции подпирает деревянная палочка.

«Проходя мимо Оперного театра, заметил такую деталь на балюстраде. Несущая щепочка, полагаю?» — задался вопросом мужчина.

Информацию о некачественном благоустройстве пообещали передать сотрудникам комитета, чтобы те смогли решить проблему. Оперативно получить комментарий начальника комитета по благоустройству изданию не удалось.