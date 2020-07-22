Сквер Цоя в Петербурге благоустроят до октября
Благоустройство территории сквера в честь лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Петербурге планируют завершить в сентябре. После этого возведут малые архитектурные формы, протянут свет и установят арт-объект, стилизованный в виде гитары-солнца. Об этом сообщил сайт piter.tv.
Сквер находится в Петроградском районе города у дома 2 по Любанскому переулку. Ранее планировалось установить арт-объект в сентябре, однако работы не успевают закончить, поэтому он появится немного позже. Об этом сообщила Екатерина Каминская, автор инициативы благоустройства.
В сквере также появятся скамейки, ландшафтные фигуры и амфитеатр. Уже сделаны дорожки и газон, посажены растения.