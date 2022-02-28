Сквер «Семья» появится на Малой Балканской улице в Петербурге

В этом году в Санкт-Петербурге около роддома № 16 создадут сквер «Семья». Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

Согласно проекту, в юго-западной части сквера обустроят зону отдыха со скамейками. По принципу ярусности высадят кустарники и деревья. Кроме того, появятся цветники из многолетних растений. По мнению автора инициативы, этот сквер будет востребован молодыми родителями и станет одной из достопримечательностей Купчино.