Сквер с динопарком и солнечной системой откроют в городе Лабытнанги

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа ведется активное строительство динопарка вместе с площадкой «Солнечная система». Юные палеонтологи смогут увидеть на ней животных, которые существовали на Земле несколько миллионов лет назад, а также все известные планеты. Об этом рассказал «Север-Пресс».

Интерактивные динамичные фигуры динозавров и мамонтов будут установлены в самое ближайшее время. В проект также планируют включить зону для пеших прогулок и тихого отдыха. Кроме того, в сквере обустроят игровую площадку.

«Безусловно, в сквере оборудуем сразу несколько игровых зон. Каждая гармонично вписывается в концепцию общественного пространства. Здесь уже установлен макет Солнечной системы. Любители астрономии смогут изучать планеты и астероиды», — сообщила глава города Марина Трескова в социальных сетях.

В Лабытнанги к празднованию дня города, которое пройдет 19 сентября, завершат благоустройство пяти территорий.