Сквер Победы с 50 кедрами появится в центре Владимира

Сквер Победы площадью 3,5 гектара появится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира во Владимире, сообщил «Царьград».

Администрация Владимирской области решила создать сквер еще в 2017 году. На этом месте был заложен камень и разбита клумба. К началу лета этого года мэрия завершит первый этап работ. В будущем году сквер приобретет проектный вид. В нем предусмотрят центральную аллею с выставкой военной техники и площадью с фонтаном. Еще здесь проложат велодорожку и поставят павильон с военно-исторической экспозицией.

Также в сквере высадят деревья хвойных пород, в том числе кедры. В сквер привезут 50 20-летних саженцев. Ухаживать за ними будут специалисты городского Патриаршего сада.