«Сквер лицеиста» откроют в Богородском округе по инициативе школьников

В Богородском округе вместо заброшенного пустыря появится благоустроенный сквер. С инициативой выступило юное поколение города. Ломоносовские лицеисты представили главе собственный проект благоустройства.

Здесь появится универсальная площадка, зона для детей, где можно будет проводить уроки, а также амфитеатр, аптекарский огород и еще много чего интересного. Инициативная группа — Тимофей, Виктория и Мила — все исходили вдоль и поперек. Расстояние вымеряли буквально по линейке. Напротив детского сада, например, уместнее разместить детскую площадку с тактильной дорожкой. Ближе к старшей школе — воркаут.

Источник фото: телеканал «360»

Этот квартал всегда считался неблагополучным, хотя с исторической точки зрения он вызывает интерес. Здесь комплекс образовательных учреждений граничит с Ново-Ногинской фабрикой, построенной в 1820-м, пожарной частью, а теперь еще и с ветхими домами, которые будут сносить в следующем году. Раньше здесь хотели построить многоэтажки, но инициативная группа школьников предложила свой вариант — «Сквер лицеиста». Ребята провели опрос, разработали концепцию и пошли с ней к главе Богородского округа Игорю Сухину.

Источник фото: телеканал «360»

Презентация была выполнена на основании предложений лицеистов, но дорабатывалась главным архитектором Богородского округа. Были учтены все пожелания.

Ребята штурмовали просторы интернета и специализированных изданий и, конечно, фантазировали. Была мысль даже сделать эко-спортивный парк. В рабочую группу вошли старшеклассники и ученики 6 и 8 классов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это были эскизы, сделанные руками детей и их родителей. Были выслушаны мнения жителей окружающих домов», — рассказала директор Ломоносовского лицея Людмила Энгель.

Источник фото: телеканал «360»

Проект оценил глава Богородского округа. Игорь Сухин сам не раз бывал на месте.

«Мы сделаем за зиму проект и реализация, я ребятам сказал — 20-21-й год. Очень надеюсь, что в 21-м году мы завершим этот объект», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, кроме тематических зон здесь будет современный ландшафтный дизайн. На территории появится видеонаблюдение. Кстати, сейчас вносятся изменения в генплан, чтобы сквер появился здесь как можно быстрее.