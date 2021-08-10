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    10 августа 2021, 14:09

    Сквер Литературных вечеров построят в Надыме

    Оксана Лавнюженко

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил жителям Надыма о создании нового проекта в городе. Вдоль улицы Комсомольской рабочие разобьют сразу 13 скверов. Один из них получил название Литературных вечеров.  Об этом рассказал «Ямал-Медиа».

    По словам главы Ямала, три сквера уже обустроены, но требуют доработки, а вот все остальные необходимо будет построить с нуля. Известны даже предварительные названия проектов. Надымчане смогут отдохнуть в скверах Молодежи, Детства, Материнства, Счастья и Литературных вечеров.