Сквер Литературных вечеров построят в Надыме

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил жителям Надыма о создании нового проекта в городе. Вдоль улицы Комсомольской рабочие разобьют сразу 13 скверов. Один из них получил название Литературных вечеров. Об этом рассказал «Ямал-Медиа».

По словам главы Ямала, три сквера уже обустроены, но требуют доработки, а вот все остальные необходимо будет построить с нуля. Известны даже предварительные названия проектов. Надымчане смогут отдохнуть в скверах Молодежи, Детства, Материнства, Счастья и Литературных вечеров.