Скупке чужих чеков нашли объяснение

Чужие чеки из магазинов покупают мошенники. Они крадут вещи, но на выходе показывают чек о покупке. Об этом сообщила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

«Купивший чек покупатель идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если „покупатель“ укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом „не подошел цвет“», — заявила она в комментарии агентству «Прайм».

Торговые центры знают об этом. Поэтому у некоторых бутиков можно увидеть объявления, в которых владельцы просят не отдавать чеки посторонним людям.

Чернухина отметила, что купленные чеки могут использовать в качестве подтверждения расходов на ребенка для увеличения суммы взыскиваемых алиментов.

Эксперт предупредила, что чеки могут оказаться поддельными. Такие же «покупатели» должны понимать, что они — мошенники и будут нести ответственность за свои поступки по закону.