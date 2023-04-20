Общество 20 апреля 2023, 12:03 Скульптуры Московских триумфальных ворот в Петербурге начали демонтировать для реставрации

Читать 360tv в

В пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассказали о демонтаже скульптур Московских триумфальных ворот. В скором времени их отправят на реставрацию, написали «Невские новости».

Памятник архитектора Василия Стасова, который украшают скульптуры, расположен на Московском проспекте. Из-за интенсивного трафика они регулярно подвергаются вибрациям. Декоративные элементы, выполненные из чугуна, быстро окисляются в открытой городской среде.

Реклама

Специалисты планируют демонтировать 30 медных скульптур, военные арматуры, бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей.