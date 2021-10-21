Скульптуру в виде сидящей на чемоданах кошки убрали в Кургане после критики

В Кургане администрация Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) приняла решение демонтировать скульптуру кошки на чемоданах, которая так не понравился жителям. Информация об этом появилась в группе «ЧС Курган» в соцсети «Вконтакте».

Скульптура кошки на чемоданах появилась на вокзале в Кургане всего несколько дней назад. Однако местные жители негативно к ней отнеслись, называя ее жабой с человеческой грудью. Горожан очень сильно возмутила человеческая грудь у кошки и морда, как у жабы. Также участники обсуждения курганской кошки с декольте сравнили арт-объект с героями научно-фантастического фильма «Аватар».

Источник фото: группа «ЧС Курган» в соцсети «Вконтакте»

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги подтвердила изданию Znak.com, что скульптуры больше нет.

«Фотозона „Кошка на чемоданах“ была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, принято решение о ее демонтаже», — сказал представитель ведомства.

Последнее время в России стали часто появляться несуразные памятники и скульптуры, которые раздражают россиян.