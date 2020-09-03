Скульптура Петра I появилась в Москве

Автором работы является президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Композицию разместили на внутренней территории ЖК, расположенного неподалеку от Петровского парка. Высота памятника императору составляет более пяти метров.

«Если понравится, я буду продолжать еще, потому что у меня есть задумки», — приводит слова скульптора РИА ФАН.