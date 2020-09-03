Скульптура Петра I появилась в Москве
В Москве, на территории жилого комплекса «Петровский парк», установили скульптурную композицию «Император Петр I». Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Автором работы является президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Композицию разместили на внутренней территории ЖК, расположенного неподалеку от Петровского парка. Высота памятника императору составляет более пяти метров.
«Если понравится, я буду продолжать еще, потому что у меня есть задумки», — приводит слова скульптора РИА ФАН.