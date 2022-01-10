Скульптор Вострецов скончался в Тюмени

В Тюмени на 74-м году из жизни ушел скульптор Геннадий Вострецов, передает ИА Ura.ru.

О смерти Вострецова рассказал ишимский краевед Геннадий Крамор. Скульптор скончался 1 января. Крамор назвал его замечательным художником, который обладал неповторимым творческим почерком.

«В мае 2011 года он вместе с сыном и помощником приезжал в Ишим для установки памятника „Землякам — жертвам трагических событий 1921 года“ (открыт 22 мая, в день Николы вешнего). Это единственная работа Мастера в нашем городе», — написал Крамор в соцсетях.