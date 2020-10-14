Скульптор в Нью-Йорке поддержал MeToo и вручил Медузе отрезанную голову Персея

Скульптор решил проявить уважение в движению #MeToo и установил в Нью-Йорке статую «Медуза с головой Персея». Инсталляция переворачивает античный миф.

Авторство скульптуры принадлежит Лучиано Гарбати. Он установил статую напротив здания суда, где слушалось дело обвиненного в изнасилованиях и домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Идея автора была в переосмыслении знаменитой статуи Бенвенуто Челлини «Персей с головой горгоны» и самой истории Медузы, описанной Овидием в «Метаморфозах». Это история прекрасной девушки, изнасилованной богом Посейдоном, и за попытку спастись в храме превращенной Афиной в чудовище с волосами из змей. Медуза могла одним взглядом превращать людей в камень.

Персею же удалось убить Медузу при помощи полированного медного щита Афины. Основатель проекта «Медуза с головой Персея» Бек Андерсон объяснила, что Гарбати задал вопрос: «А что было бы, если бы она смогла постоять за себя?»

Эту работу, по словам Андерсон, Гарбати создал еще в 2008 году, но только сейчас она стала наиболее актуальной.

Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы 11 марта. Его обвинили в многочисленных изнасилованиях и склонению к сексу, которые он совершал на протяжении последних 30 лет. Свою вину он не признал, уверяя, что все происходило добровольно.