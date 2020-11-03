Скульптор сжег фигуру коронавируса на глазах у жителей Воронежа

По его словам, это было сделано для победы над страхом перед пандемией COVID-19.

«Читаешь интернет — умирают люди вне зависимости от возраста, социального статуса, их не спасает ничего буквально. И действительно, не было сил ни двигаться, ни что-то делать, были силы только бояться», — поделился мыслями мужчина.

Ивченко признался, что вся его семья перенесла эту болезнь. Как только тесты показали отрицательный результат, он реализовал задуманное. Мастер олицетворил инфекцию, создав деревянную скульптуру. Первым делом он поделился образом будущей фигуры в социальных сетях. Большое число подписчиков поддержало мастера.

Художник пояснил, что подобная визуализация страха и его показательное уничтожение является отдушиной для людей. Житель Воронежа заметил, что бояться в разы тяжелее, чем болеть. Он заключил, что проще терпеть физическую боль, чем страх за своих близких.