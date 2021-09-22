Российским мужчинам объяснили, почему они скучно одеваются и как это исправить

Россиянам посоветовали на зиму забыть о темной расцветке в верхней одежде. Трендами грядущего сезона станут бордовые пальто и объем, а осенью можно остановить выбор на тренче.

Ношение коротких курток и других предметов гардероба вредит здоровью, напомнила «Газета.ru». Они должны защищать поясницу и органы малого таза от переохлаждения.

«Одежда все-таки должна быть по длине на уровне колена, главное — ниже ягодиц», — пояснил главный уролог сети «РЖД-Медицина» Федор Севрюков.

Неправильный выбор грозит «заболеваниями мужской половой сферы», почек и верхних дыхательных путей. Могут обостриться хронические болезни и развиться суставные заболевания.

Любовь к черному эксперты объяснили переполненностью рынка такими вещами и легкой сочетаемости с другими предметами гардероба. Стильно в ней выглядеть тоже можно — если предпочесть интересный крой и грамотно стилизовать.

В сезоне популярностью пользуются куртки-рубашки, в том числе из искусственной овчины. Среди незаменимых атрибутов для мужчин в 2021 году назвали стеганый бомбер и пальто средней длины.

Подиумы привнесли еще три тренда. Одним из главных цветов сезона объявили бордовый, а пальто назвали среди ключевых вариантов верхней одежды. Их сочетание станет беспроигрышной комбинацией.

Подход к объемным вещам слега изменился. Актуальность приобрели как раз бомберы, пальто оверсайз и куртки в стиле горпкор (туристическая одежда в городской среде — прим. ред).

Осенний образ хорошо формировать при помощи тренчей. Специалисты советуют присмотреться к моделям в кожаном варианте или с неярким клетчатым узором. Достойные вещи можно найти не только в магазинах, но и в секонд-хендах.