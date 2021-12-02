Скрывшегося с места ДТП водителя осудят в Северной Осетии

В Северной Осетии перед судом предстанет водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, LADA Granta под управлением 21-летнего водителя сбила 40-летнюю женщину. Вместо того, чтобы попытаться оказать помощь пострадавшей, автомобилист покинул место происшествия. В результате женщина умерла. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый может провести в колонии семь лет.