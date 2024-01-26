Общество 26 января 2024, 21:09 Скрывающих госномера на машинах призвали лишать прав МВД предложило лишать прав на 1,5 года за попытку скрыть номера автомобилей Freepik

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Министерство внутренних дел разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым водителей, применяющих устройства для скрытия госномера транспортного средства, могут лишить прав на срок до полутора лет. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в материале.

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По новым правилам такие правонарушения выделяются отдельно, нарушителей предложили наказывать лишением водительских прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфисковывать устройства, скрывающие номер.

За грязные госномера на автомобиле можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.