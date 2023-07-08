Общество 08 июля 2023, 22:04 Скрытый сигнал о переговорах увидели в возвращении боевиков «Азова» Военный политолог Иванников: выдача Турцией «азовцев» может быть бонусом для Зеленского Pxhere

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Возвращение боевики «Азова»*может быть бонусом для украинского президента Владимира Зеленского в рамках предстоящих мирных переговоров, предположил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. Свое мнение он выразил в беседе с Ura.ru.

«Нашу страну всегда отличала тонкая внешняя политика, и за освобождением этих националистов следуют невидимые соглашения, которые пойдут на пользу всему российскому обществу. Зеленский очевидно согласился на мирные переговоры, а освобождение „азовцев“* является бонусом», — предположил Иванников.

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Он добавил, что ряд мировых СМИ подтвердили наличие переговоров по линии МИД России с представителями США. Возможно, как заметил Иванников, на этих переговорах и обсуждался вопрос гуманности по отношению к пленным бойцам.

Иванников также отметил, что для Украины их возвращение «затмит всю информационную повестку и снизит градус из-за отсутствия успехов их наступления».

Кроме того, от Украины должен быть какой-то положительный информационный повод на предстоящем саммите НАТО, заметил военный политолог.

Также, по мнению, Иванникова, за время пребывания в Турции украинские боевики могли изменить свои взгляды, что пойдет на пользу России.

Передачу Турцией лидеров «Азова»* киевскому режиму с провалами ВСУ связал ранее и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он отмечал, что выдача Турцией командиров нацбатальона Украине произошла под давлением НАТО перед предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе.

* Запрещенная в России террористическая организация.