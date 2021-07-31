Скрытая угроза в бокале. Назван самый популярный у молодежи наркотик

Самым популярным наркотиком у молодежи является амфетамин. Это синтетический наркотик, которые стоит относительно недорого, а потому пользуется особой популярностью у преступников. Вещество легко подмешать в напиток: в первый раз человек может даже не знать, что употребляет наркотик, а потом просто не сможет отказаться.

Об этом рассказал замначальника Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Александр Зайцев в интервью «360».

«В молодежной среде сейчас самый популярный такой белый или светло-желтый порошок. Популярен он потому, что относительно недорог и его можно употреблять различными способами — достаточно скрытно. Его разбавляют с колой, могут подмешать в напиток человеку, который не знает, что с ним это сделали. Могут первый раз его в это состояние ввести, а потом, если ему понравится, он уже остановиться не сможет», — отметил собеседник.

Зайцев подчеркнул, что на Западе существует две категории потребителей амфетамина. Одних называют социализированными — это молодые люди, которые живут нормальной жизнью и позволяют себе употреблять наркотик только в клубах и на вечеринках. Вторая категория — это люди, которые уже плотно сидят и ничего в своей жизни, кроме наркотика, не представляют.

Александр Зайцев также рассказал, что чаще всего люди впервые пробуют наркотики до 18 лет. Во время социологического опроса те, кто признался, что пробовал запрещенные вещества, рассказали, когда сделали это впервые. Большинство людей попробовали наркотики в 16 лет, были и те, кто начал употреблять в 14 лет.