Скромный и надежный. Каким запомнили Геннадия Манакова коллеги-космонавты
«Очень скромный, высокий профессионал. Очень вдумчивый, корректный. Никогда никуда не лез вперед, расталкивая. На него можно было положиться четко совершенно. Очень был приятный и в общении, и по работе», — рассказал Заболотский.
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По его словам, вместе с Манаковым они участвовали в испытаниях, готовились по так называемой «бурановской» программе, для испытаний корабля «Буран».
«Очень жаль, что его не стало. Мы достаточно крепко дружили. Тренировались вместе и на выживаемость, и на спускаемые корабли», — добавил Заболотский.
О смерти Манакова сообщил депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев. Манаков дважды отправлялся в космос, на МКС он провел в сумме больше 300 суток, дважды выходил в открытый космос. Продолжить космическую карьеру он не смог из-за состояния здоровья. У него обнаружили микроинфаркт миокарда задней стенки сердца.
Манаков скончался 26 сентября. Ему было 69 лет.