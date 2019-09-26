Скромный и надежный. Каким запомнили Геннадия Манакова коллеги-космонавты

Советский летчик-космонавт Геннадий Манаков, который скончался на 70-м году жизни, был очень корректным и приятным человеком, причем не только на работе, но и в жизни. Об этом «360» рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, участвовавший вместе с Манаковым в испытаниях.

«Очень скромный, высокий профессионал. Очень вдумчивый, корректный. Никогда никуда не лез вперед, расталкивая. На него можно было положиться четко совершенно. Очень был приятный и в общении, и по работе», — рассказал Заболотский.

Умер советский летчик-космонавт Геннадий Манаков Подробнее

По его словам, вместе с Манаковым они участвовали в испытаниях, готовились по так называемой «бурановской» программе, для испытаний корабля «Буран».

«Очень жаль, что его не стало. Мы достаточно крепко дружили. Тренировались вместе и на выживаемость, и на спускаемые корабли», — добавил Заболотский.

О смерти Манакова сообщил депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев. Манаков дважды отправлялся в космос, на МКС он провел в сумме больше 300 суток, дважды выходил в открытый космос. Продолжить космическую карьеру он не смог из-за состояния здоровья. У него обнаружили микроинфаркт миокарда задней стенки сердца.

Манаков скончался 26 сентября. Ему было 69 лет.