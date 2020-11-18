Скрипача Николая Маганадзе снова не выпустили из страны с арендованной скрипкой

Гастролирующего музыканта Николая Маганадзе уже год преследуют неприятности из-за старинного инструмента. В этот раз его снова не выпустили из страны с арендованной скрипкой. Скрипач рассказал «360», что с ним были все необходимые документы, но таможня осталась непреклонна.

«Только что вылетал со скрипкой этого фонда (швейцарского — прим. ред.). У меня с собой были разрешительные документы из Министерства культуры на эту скрипку, и ее не выпустили из страны в очередной раз», — сообщил он.

В мае прошлого года таможенники аэропорта Домодедово изъяли у Маганадзе скрипку XVIII века. Музыкант взял инструмент в аренду у швейцарского фонда. Но на таможне потребовали еще документы на вывоз скрипки в другую страну — скрипач отправлялся в Дубай. Из-за этого суд назначил ему штраф 1,2 миллиона рублей. Но после штраф снизили до 625 тысяч рублей. Маганадзе штраф оплатил.

Уже через полгода скрипач получил от приставов повестку о судебном производстве. Мол, музыкант штраф так и не оплатил. Маганадзе прислал все чеки и необходимые документы, чтобы доказать обратное, но это не помогло. Их признали необоснованными. Адвокат Майя Шевцова объяснила, что у таможенников любой паспорт на музыкальный инструмент вызывает вопросы, из-за чего у музыкантов появляются проблемы.