Скрипач Петр Лундстрем поделился впечатлениями от выступлений перед военными в Донбассе

Петербургский скрипач Петр Лундстрем неоднократно ездил в Донбасс выступать перед военными из России, ЛНР и ДНР. В интервью газете «Петербургский дневник» он поделился впечатлениями от этих поездок.

Он рассказал, что участвовал в поддержке Донбасса гуманитарной помощью еще с 2014 года, а в 2019 году впервые провел там выступление. С тех пор музыкант, уезжая, каждый раз уверен, что еще вернется.

«Думаю, когда я окажусь там в следующий раз. Когда снова увижу людей, которые за это время стали для меня больше, чем просто друзья. Семьей. Я уезжаю в безопасную Москву, а они остаются под тяжелейшими обстрелами», — рассказал скрипач.

Солдатам, по его словам, больше всего нравятся произведения Баха.