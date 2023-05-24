Общество 24 мая 2023, 14:14 Скрипач Лундстрем заявил, что не переживает по поводу запрета выступать в Европе

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Скрипач-виртуоз Петр Лундстрем в разговоре с «Абзацем» заявил, что не переживает по поводу запрета выступать в Европе. По его словам, европейские страны ему не интересны.

«Я не представляю, что у меня сейчас может быть в Европе. И зачем? Совершенно очевидно, что если я туда поеду, то там не просто будут провокации», — добавил музыкант.

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Он надеется, что в скором времени сможет отправиться в Сирию, Иран и другие страны.