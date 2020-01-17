СКР проверит детский сад, где воспитательница била детей ремнем

В городе Батайск Ростовской области родители детсадовцев пожаловались в СМИ на воспитательницу. По словам жителей, женщина избивала детей ремнем и шнуром от зарядного устройства, заклеивала им рот скотчем.

«Сегодня на одном из региональных информационных порталов размещена информация о том, что в детском саду, расположенном в Батайске, одна из воспитательниц применяла физическое насилие к детям: била ремнем, шнуром от мобильного зарядного устройства, заклеивала рот, — заявили в пресс-службе ведомства. — Следователи проверят факты применения насилия в отношении детей, изложенные в публикации».

«Я спросила у старшей дочери, которая выпустилась в сентябре из этой группы, насчет наказаний. Она сказала, что ее воспитательница Ирина Игоревна била зарядкой по рукам за то, что моя дочь играла в кубики, а было уже нельзя, нужно было спать. Я в шоке!» — рассказала мать одного из детей изданию «Батайское время».

На внеплановом родительском собрании заведующая детского сада не смогла ответить на вопросы родителей. Тогда они и обратились в СМИ. После придания огласки ситуации воспитательница уволилась по собственному желанию.