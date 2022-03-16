«Формируется гигантский котел». Предсказан скорый конец ВСУ

Основные задачи в рамках специальной операции подразделения ВС РФ, вероятно, смогут решить уже в конце этого месяца, предположил в эфире «360» военный эксперт Василий Дандыкин. В пользу этого, по его мнению, говорит большое количество уничтоженной украинской военной техники и вооружения, складов боеприпасов.

«Сейчас практически уничтожены пункты снабжения украинских войск, [уничтожены] боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Практически уничтожены ПВО», — перечислил Дандыкин.

По его мнению, пока еще остается несколько ключевых моментов, которые решает российская армия вместе с военными подразделениями ДНР и ЛНР.

«Это [освобождение от националистов] Мариуполя, Харькова. Я думаю, надо здесь сказать о Николаеве, который тоже сейчас охвачен и несомненно здесь будет успех. Формируется гигантский котел <…> Сейчас завершается зачистка Изюма. И в этом котле находится самая боеспособная часть украинской армии. Предположительно, где-то до 60 тысяч человек, которые сейчас обстреливают Донецк и Горловку, и другие населенные пункты дальнобойной артиллерией, теми же ракетами „Точка-У“», — пояснил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также четыре беспилотника. Российская авиация поразила 128 военных объектов Украины, в том числе семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники, один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, а также четыре командных пункта.