Скоростная трасса М11 получила название «Нева»

Ранее для выбора имени автодороги объявили голосование. Путин огласил его результаты: «Нева» обошла по количеству голосов варианты «Валдай» и «Две столицы».

Путин открыл скоростную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург Подробнее

«Так и назовем», — заявил президент. Движение по платной дороге Москва - Санкт-Петербург запустили 27 ноября. Глава российского государства посетил открытие трассы. Он поблагодарил всех, кто строил «Неву». Путин заявил, что регионы, по территориям которых проходит дорога, получат новый импульс к развитию.

Трасса М11 проходит от МКАД до КАД в Петербурге. Ее общая протяженность 669 километров. Стоимость проезда по трассе «Нева» составит около двух тысяч рублей.

На М11 есть 16 пунктов оплаты проезда, шесть сервисных зон и более 10 заправок. Автодорогу строили семь лет в несколько этапов. Путешествие по ней из одной столицы в другую займет около шести часов. По трассе можно ехать со скоростью до 150 километров в час.