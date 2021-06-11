Скорость движения электросамокатов ограничат в Уфе

Власти Уфы приняли решение договориться с компаниями кикшеринга об ограничении скорости электросамокатов и гироскутеров. Максимальной доступной скоростью для этих средств передвижения станет 15 км/ч. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».

«В ближайшее время администрация Уфы сформирует межведомственную комиссию с привлечением компаний по аренде самокатов. Заинтересованные стороны заключат соглашение и будут совместно работать над повышением безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов граждан и бизнеса», — прокомментировал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Однако введенные ограничения будут распространяться не на весь город. На проспекте Октября, улицам Заки Валиди и Ленина скорость самокатов и гироскутеров может достигать 10 км/ч, на набережной — 15 км/ч. Отслеживаться скорость самокатов будет с помощью GPS-трекинга.