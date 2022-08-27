«Два или три дня был в искусственной коме». Скоропостижно скончался известный военный журналист Дмитрий Литовкин

Известный военный журналист, ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение», капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин скоропостижно скончался в 50 лет. Его коллега, заместитель главного редактора «Независимой газеты» Андрей Ваганов, сообщил «360», что неделю назад Литовкин попал в больницу, а в последние дни был в искусственной коме.

«Примерно семь дней назад он неожиданно попал в больницу. Врачи говорили об улучшении, а потом вдруг все оборвалось, и дня два или три он был в искусственной коме», — рассказал Ваганов.

Он затруднился сказать, что именно произошло, знает только, что «не ковид, какое-то внутреннее заболевание».

«Это было что-то быстротечное. Он был абсолютно здоров и активен», — добавил Андрей Ваганов.

Дмитрий Литовкин работал военным корреспондентом газеты «Красная Звезда» и других изданий, был во многих горячих точках. Являлся представителем военной журналистской династии: отец, Виктор Литовкин, — старейший военный журналист, военный эксперт и писатель.