Скоропомощный комплекс в НИИ Склифосовского построили на 90% | 360°

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Скоропомощный комплекс в НИИ Склифосовского построили на 90%

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Строительство комплекса скорой помощи при НИИ Склифосовского почти завершено, работы закончены на 90%. Об этом сообщила Москва.ру со ссылкой на  Мосгосстройнадзор Москвы.

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Сейчас специалисты заняты облицовкой здания. Новый комплекс будет рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. Его открытие запланировано на 2023 год.

Москва

Строительство

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