Скоро дети пойдут в школу. Как выбрать форму для ребенка

Как собрать своего ребенка в школу, если вы ничего в этом не понимаете? Вам поможет Ирина Гаврилова — инста-мама, живущая в подмосковном Наро-Фоминске.

В своих публикациях Гаврилова делится секретами семейного счастья. И, видимо, делает это так хорошо, что у нее уже более миллиона подписчиков.

У девочек, по словам блогера, сейчас в моде кюлоты (юбка-брюки) темно-синего цвета.

«У них такой состав, что не будут катышки собираться, не будет лоснения. И можно обратить внимание на блузку. Сверху кружева, но это — трикотаж. Не нее можно надеть какой-то кардиган, и это будет легко», — говорит многодетная мама.

Для мальчиков совет еще проще: прочность формы должна хоть немного поспевать за активностью ее хозяина. То же самое, кстати, касается и обуви. Девочкам выбрать ее чуть сложнее, ведь тут помимо практичности снова возникает тысяча нюансов.

А вообще, покупать что-либо для детей нужно, как ни странно, вместе с детьми. Пусть они выбирают эстетику, а вы отвечаете за практичность. Ведь красота того же рюкзака вовсе не гарантирует того, что он будет удобным.

Любителям гнаться за наилучшим качеством по космическим ценам лучше попридержать свои деньги. Ведь надоесть может все что угодно.

«Мы в первый класс старшей дочке купили на несколько лет очень хороший ортопедический рюкзак, но уже через год надоел дизайн», — рассказывает блогер.

Важно советоваться с ребенком и учитывать его мнение. Легче всего справиться с выбором дневников и тетрадей. Здесь совет один: что ребенку нравится, то и нужно брать. Сами вы ему точно не угодите. А так у маленького человека появится своя зона ответственности. Но и это, как оказалось, не самое важное.

«Для меня самое важное не форма, не учебники, не размеры, не стоимость рюкзаков. Главное — это поддержка своих детей. Верить в них», — рассказала Гаврилова.