Скоро будем есть улиток из Европы. Подмосковный фермер привезет в Россию новый вид моллюсков

Фермер из Коломны добился снятия запрета на ввоз в Россию очень перспективного и вкусного вида моллюсков — улиток. Скоро он привезет их из Чехии в Подмосковье и будет их разводить.

Сергей Балаев — самый крупный улиточный фермер в стране. Он выращивает виноградных улиток. Этот деликатес настолько популярен, что хватает его далеко не всем желающим. Потому Сергей решил расширяться и разводить самых быстрых улиток мюллера (по темпам роста, а не беговых), да и мяса в них больше — за помощью он обратился к президенту.

Это очень вкусно и полезно — пять вот таких маленьких ножечек, которые мы оттуда достаем заменяют мою суточную норму белка. Как уже вся страна знает — это сильнейший афродизиак Сергей Балаев фермер

Из моллюсков делают пельмени, супы (даже том-ям), паштет и много чего еще. Сергей вместе с партнером из Чехии скоро даже выпустит книгу — 100 и 1 рецепт из улиток. Рядом с фермером гигантская ахатина по имени Машка, но она не для еды — это домашнее животное.

Кроме того, улиток можно использовать и в косметических целях. Но для этого лучше использовать моллюсков поменьше.

Также на подходе новые гастрономические изыски, например икра или печень улитки. Если «виноградная» на это не годится, то та самая улитка мюллера, которая прибудет из Чехии, позволит насладиться всеми оттенками вкуса деликатесов.

Икра улиток, кстати, в четыре раза полезнее черной икры, и попробовать новинку можно будет уже через месяц. Еще фермер подумывает сделать на основе улитки добавку для спортивного питания — уж очень моллюск богат протеином.