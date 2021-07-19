Скорая в Новосибирске добиралась до ребенка с высокой температурой 8 часов

Жительница Новосибирска вызвала скорую, когда у ее годовалой дочки поднялась температура до 40 градусов. Врачи приехали только спустя восемь часов. Об этом она рассказала сайту «Сиб.фм».

После первого звонка по номеру 112 прошло шесть часов, отметила собеседница. После этого она связалась с экстренными службами и потребовала, чтобы их разговор записали. Врачи приехали по адресу еще через два часа.

«Температура с 40 падает до 38,5 и ниже не опускается, через два часа снова 40. Обтирать дочку тоже не могу — у нее белая лихорадка. Для литической смеси, чтобы снять спазмы, дома ничего нет, а на дворе третий час ночи», — приводит сайт слова женщины.

Она отметила, что это случилось 10 июля. Мать девочки заболела через два дня после случившегося. На этот раз скорая была в пути всего полчаса. В местном Минздраве объяснили, что если при высокой температуре диспетчер определяет опасные для жизни симптомы, вызов становится приоритетным.

Ранее главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказала, что дети легко переносят ковид, так как в их иммунной системе снижены выработка активных веществ и плотность рецепторов, к которым присоединяется коронавирус.