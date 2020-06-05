Скорая приехала к уральцу с коронавирусом спустя 20 часов

Первого июня у него поднялась температура. Приезжала скорая, медики взяли анализ на коронавирус. В четверг, 4 июня, уралец узнал о положительном результате. При этом ему сказали срочно собирать вещи и вызывать скорую помощь, поскольку необходима госпитализация.

«Я так и сделал. Позвонил в скорую помощь 4 июня, в 14:00. Приехала она за мной через 20 часов — 5 июня, в 10:00», — рассказал Михаил.

В неотложке, которая прибыла к пациенту, рассказали о нехватке машин. По этой причине врачи повезут несколько человек сразу. Скорая объехала город по трем адресам.

«Повезли в инфекционное отделение больницы в Сысерти, но там нас отшили: нет мест. Поехали в Екатеринбург, в ГКБ № 14. Спасибо медикам из скорой. Они настояли, а то нас и там не хотели брать», — добавил Михаил.

Главврач готов разобраться в случае обращения пациента, сообщило агентство со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

«На данный момент с жалобами никто не обращался, по данным медучреждения», — отметили в организации.