Скорая преодолела 370 км, чтобы доставить ребенка с аппендицитом в больницу

По словам свидетелей, у ребенка заболел живот и поднялась температура. Вызванная родителями бригада неотложки отвезла мальчика в Торопецкую ЦРБ. У мальчика диагностировали аппендицит и ему была необходима срочная операция, однако в больнице не оказалось хирурга. Ребенка пришлось вести в Тверскую областную больницу.

«Я была свидетелем, как этот ребенок с высокой температурой лежал на кушетке в коридоре больницы в окружении плачущей мамы и заботливых медработников во главе с дежурным врачом. Да, слава Богу, что закончилось все хорошо», — цитирует очевидицу «Царьград».