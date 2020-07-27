Скорая преодолела 370 км, чтобы доставить ребенка с аппендицитом в больницу
Пользователи соцсетей рассказали о девятилетнем ребенке из деревни Рокотово, которого скорая помощь доставила в Тверь, преодолев 370 километров. У мальчика была острая боль, передает сайт «Аргументы и факты».
По словам свидетелей, у ребенка заболел живот и поднялась температура. Вызванная родителями бригада неотложки отвезла мальчика в Торопецкую ЦРБ. У мальчика диагностировали аппендицит и ему была необходима срочная операция, однако в больнице не оказалось хирурга. Ребенка пришлось вести в Тверскую областную больницу.
«Я была свидетелем, как этот ребенок с высокой температурой лежал на кушетке в коридоре больницы в окружении плачущей мамы и заботливых медработников во главе с дежурным врачом. Да, слава Богу, что закончилось все хорошо», — цитирует очевидицу «Царьград».