«Скорая помощь» для дельфинов впервые будет работать в России

Организация выиграла президентский грант на 4,2 миллиона рублей для создания «скорой помощи» дельфинам.

«Это единственная в России „скорая помощь“ для дельфинов. Она будет уже, скорее всего, в первой половине (предстоящего) лета. Но я называю ее „выездная лаборатория для оказания помощи дельфинам“», — пояснила руководитель центра Анастасия Коростелева.

«Безмятежное море» появилось 2,5 года назад. Специалисты организации выезжают на вызов и помогают дельфинам, которые выбросились на берег. Однако ветеринарам требуется специальное оборудование, чтобы поставить млекопитающим диагноз.

«Выездная лаборатория — это будет фургон, который оснащен для двух целей. Первое — дельфинов можно будет перевозить в специально оснащенном отсеке. Второе — можно оказывать помощь на месте. В этом же отсеке предусмотрено оборудование — там будет УЗИ-аппарат, анализаторы для крови, можно будет капельницу поставить», — добавила Коростелева.

По ее словам, в настоящее время в дельфинариях нет «стационара для дельфинов», а центр планирует заняться этим вплотную.