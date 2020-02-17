Скорая чуть не сбила ползущего по переходу россиянина. Видео

Машина скорой помощи ехала с «мигалками» на очередной вызов в Чебоксарах. Водитель чудом не сбил мужчину, который на четвереньках полз по пешеходному переходу на красный. Один из очевидцев заснял инцидент на видео.

Снятый в Чебоксарах ролик попал в соцсети. Водитель автомобиля заснял проносящуюся на большой скорости скорую. Перед переходом машина резко свернула и продолжила ехать дальше. Когда скорая немного отъезжает, то становится видно мужчину, который пытается доползти до тротуара. В этот момент пешеходам горит красный.

Как пояснили в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Минздрава Чувашии, все произошло в ночь на 16 февраля. Врачам позвонили прохожие, которые рассказали о мужчине без сознания. Жители предположили, что молодой человек умер рядом с подъездом жилого дома. Медики выехали с «мигалками» по вызову. Когда на дороге оказался проползающий, водитель ехал на зеленый свет.

«Автомобиль скорой развернулся, чтобы бригада убедилась: с человеком все в порядке, но налицо факт злоупотребления алкоголем. Он даже попросил фельдшера подвезти его до дома. Поскольку медицинская помощь ему не требовалась, медики оставили мужчину на месте, а сами поехали дальше», — рассказали в центре.

Врачи приехали по конечному адресу и нашли пьяного местного жителя. Мужчина не умер, а просто перепил, поэтому ему оказали всю необходимую помощь.