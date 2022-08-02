Фейк: в детские вакцины против ковида будут добавлять скополамин

В соцсетях начали тиражировать сообщение о том, что в детские вакцины против ковида якобы собираются добавлять скополамин. Это вещество известно как наркотик изнасилования, «сыворотка правды» или «дыхание дьявола».

Фейк

Посты о скополамине в детских вакцинах появились, в частности, во «ВКонтакте». Пользователи ссылались на материал, опубликованный на сайте realrawnews.com. Его автором является Майкл Бакстер. Его статьи ранее уже привлекали внимание зарубежных фактчекеров.

В материале о скополамине он не приводит ни одного источника, говорит о неких американских военных, которые утверждают, что фармацевтические компании якобы будут включать эту смесь в вакцины, разработанные специально для маленьких детей.

Правда

Вещество скополамин представляет собой алкалоид, содержащийся вместе с атропином в растениях семейства пасленовых. Он действительно широко применяется в качестве антихолинергического средства в анестезиологии, хирургии и других областях медицины.

В первой половине XX века проводились исследования с препаратами на скополамине, чтобы использовать так называемую «сыворотку правды» в криминалистике. Способен вызывать успокаивающий эффект, снижает двигательную активность, может оказать снотворное действие, а также вызывать амнезию.

Возвращаясь в наши дни, важно подчеркнуть, что на сайте realrawnews.com, откуда взяли публикацию Бакстера, пользователей предупреждают о том, что на этом ресурсе публикуют статьи юмористического и сатирического характера.

Таким образом, тревожные сообщения о примесях в детских антиковидных вакцинах оказались фейком, созданным на основе статьи без реальных источников, взятой с сайта с шутками. Нельзя исключать, что пользователи, которые распространяли этот вброс, просто являются противниками прививочной кампании.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.