Скопление военной техники у здания Совета Федерации в Москве объяснили | 360°

Общество 26 октября 2022, 22:59 Скопление военной техники у здания Совета Федерации в Москве объяснили ФСО рассказала о плановых учениях с техникой у здания Совфеда в Москве до 27 октября

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В Сети появились кадры, на которых видно скопление военной техники у здания Совета Федерации в Москве. Ее пригнали в рамках плановых учений, сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Его словапривело РИА «Новости».

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В социальных сетях появилась информация о том, что к зданию Совфеда на Большой Дмитровке прибыло большое количество военных и БТР.

Симонов пояснил, что спецтехнику пригнали в рамках плановых учений. При этом подобные мероприятия запланирован еще в Государственной думе и комплексе зданий администрации президента.

«Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах», — подчеркнул Симонов.

В ФСО ранее сообщали, что плановые ежегодные учения пройдут с 25 по 27 октября. В рамках мероприятий специалисты отработают практические вопросы служебной деятельности, которые связаны с пресечением террористических угроз, тушением пожаров, оказанием медицинской помощи и задержанием правонарушителей.

В RT сообщили, что сегодня под руководством Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, во время которой запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» и баллистическую ракету «Синева».