Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами и ходить в кафе

Скопинскому маньяку Виктору Мохову рязанский суд запретил общаться с журналистами, а также посещать кафе и бары, где разрешено пить алкоголь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Суд запретил Мохову общение со СМИ, посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, кафе и баров», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

В середине апреля суд частично удовлетворил иск МО МВД «Скопинский» об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова. Тогда было увеличено количество обязательной явки в полицию с двух до четырех в месяц.

В конце апреля полиция также подала жалобу на решение суда, в которой просила полностью удовлетворить исковое заявление и запретить Мохову общаться с представителями СМИ, посещать бары и кафе.

После выхода из тюрьмы Мохов дал интервью журналистке Ксении Собчак. Фильм наделал много шума, многим он не понравился. Кроме того, пострадавшие девушки от услышанного получили моральный вред. Недавно стало известно, что Netflix выкупил этот фильм. Телеведущая об этом сообщила в переписке с певцом и радиоведущим Сергеем Минаевым в Instagram.