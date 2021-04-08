Скопинскому маньяку могут запретить общаться в интернете и посещать кафе

Так называемому скопинскому маньяку Виктору Мохову хотят запретить общаться в интернете, посещать кафе и бары. Об этом сообщили в секретариате Скопинского районного суда Рязанской области.

«Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров», — предал ТАСС слова представителя суда.

Скопинский районный суд ранее отложил до 15 апреля рассмотрение искового заявления о дополнении установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова. Известно, что ограничения хотят дополнить запретом на общение с представителями СМИ.

Несколько дней назад сосед скопинского маньяка рассказал журналистам, что полицейские наблюдают за Моховым даже ночью. По его словам, он видел под окнами служебную машину. Наблюдение за бывшим заключенным по месту жительства будет длиться в течение шести лет. Более того, ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить на улицу ночью и покидать свой район без соответствующего разрешения.

Недавно жертва маньяка Екатерина Мартынова сообщила «360», что получила госзащиту. Она призналась, что после его интервью Ксении Собчак она чувствовала себя в опасности.